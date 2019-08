Giá USD trung tâm lên đỉnh mới

Dù vậy, giá USD tại các ngân hàng thương mại chỉ tăng nhẹ 5 đồng so với đầu tháng, giá mua USD tại Vietcombank ở mức 23.150 đồng, giá bán 23.270 đồng (tăng 5 đồng so với ngày 13.8). So với đầu năm, các ngân hàng thương mại đã tăng giá USD 25 đồng, tương ứng 0,1%. Trên thị trường tự do, USD giảm 60 đồng, tương ứng 0,25%.