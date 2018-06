Giá USD tự do biến động mạnh

Sau vài giờ duy trì ở mức giá mua 22.980 - 23.000 đồng/USD trong buổi sáng, giá USD tự do đột ngột tăng mạnh thêm 40 - 50 đồng lên mức 23.020 - 23.050 đồng/USD. Trước đó có thời điểm giá bán USD tự bộc phát tăng mạnh lên 23.100 đồng. So với giá cuối tuần qua, giá USD tự do tăng 80 - 180 đồng/USD. Tuy nhiên mức này không trụ được lâu và giảm lại mức 22.980 - 23.000 đồng/USD rồi sau đó tăng nhẹ lên 22.990 - 23.020 đồng/USD. Đến chiều, giá mua USD tự do có xu hướng giảm và còn 22.970 đồng/USD, giá bán còn 23.010 đồng/USD.

Các ngân hàng (NH) thương mại cũng tăng giá USD trong phiên giao dịch đầu tuần 10 đồng so với giá cuối tuần qua. Giá mua tại Vietcombank lên 22.795 đồng/USD, giá bán lên 22.865 đồng/USD; Eximbank mua với giá 22.780 - 22.800 đồng/USD, giá bán lên 22.870 đồng/USD; ACB mua giá USD lên 22.800 đồng, bán ra lên 22.870 đồng... Tỷ giá trung tâm do NH Nhà nước công bố thêm 7 đồng, lên 22.602 đồng/USD. Với biên độ +/- 3%, tỷ giá sàn mà các NH được phép áp dụng trong ngày 18.6 là 21.924 đồng/USD, tỷ giá trần là 23.280 đồng/USD. Mức giá giao dịch của các nhà băng hiện nay đang cao hơn giá mua USD của Sở Giao dịch NH Nhà nước 80 - 100 đồng/USD.

Theo thông tin từ một số NH cho biết, sở dĩ giá USD tự do tăng đột biến là do tâm lý găm giữ USD xuất hiện bởi một số lý do như có nguồn tin chưa chính thức về NH cung ứng USD tiền mặt cho một số nước đang chuyển việc cung cấp USD tiền mặt qua công ty con; Tổng cục Hải quan VN vừa công bố cán cân thương mại hàng hóa của tháng 5 có mức thâm hụt 954 triệu USD dù rằng cán cân thương mại hàng hóa của cả nước 5 tháng đầu năm vẫn duy trì mức thặng dư trị giá 2,67 tỉ USD. Ngoài ra, giá vàng trong nước tăng khoảng cách cao hơn thế giới cũng tạo cho thị trường hút USD trong thanh toán.

Ngày 18.6, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới 1,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng nguyên liệu cao hơn giá thế giới 350.000 - 370.000 đồng/lượng. Thêm vào đó, giá USD trên thị trường quốc tế tăng khá mạnh so với các ngoại tệ khác, đạt mức đỉnh trong 7 tháng qua, chỉ số USD - Index tăng thêm 0,15 điểm, lên 95,03 điểm phần nào tác động đến tâm lý thị trường trong nước.