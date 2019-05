Giá USD tự do giảm, ngân hàng tăng

Giá bán USD tự do giảm 20 đồng so với ngày 27.5, xuống còn 23.410 đồng/USD; giá mua USD giảm 5 đồng, xuống còn 23.395 đồng/USD. Giá bán USD tự do hiện thấp hơn giá trong ngân hàng khoảng 30 đồng/USD. Eximbank tăng giá USD 10 đồng so với ngày 27.5, giá mua USD lên 23.330 đồng, giá bán lên 23.430 đồng. BIDV tăng giá USD 5 đồng, giá mua lên 23.335 đồng, giá bán lên 23.455 đồng. Giá mua USD tại Vietinbank tăng 4 đồng, lên 23.326 đồng, giá bán lên 23.456 đồng…