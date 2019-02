Giá USD tự do giảm, vàng tăng

Giá vàng miếng SJC tăng từ 50.000 - 90.000 đồng/lượng trong sáng 18.2, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng mạnh giá mua 90.000 đồng/lượng, lên 36,83 triệu đồng/lượng; giá bán tăng 50.000 đồng/lượng, lên 37,03 - 37,05 triệu đồng/lượng. Không đưa giá vàng miếng SJC cao ngất ngưỡng như những phiên trước đó, sáng nay Công ty vàng bạc đá quý Doji tăng giá mua vàng miếng SJC từ 150.000 - 200.000 đồng/lượng, lên 36,85 - 36,9 triệu đồng/lượng; giá bán lại giảm 200.000 đồng/lượng, còn 37 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 70.000 đồng/lượng thay vì gần 100.000 đồng/lượng trước đó. Giá vàng thế giới sáng 18.2 tăng thêm 3 USD/ounce, lên 1.324 USD/ounce - đây là mức giá cao nhất trong vòng 2 tuần trở lại đây. Vàng tiếp tục tăng giá khi USD suy yếu so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,12 điểm, xuống còn 96,77 điểm.

Giá USD trên thị trường tự do trong nước giảm 10 đồng so với cuối tuần qua, giá mua còn 23.190 đồng/USD, giá bán còn 23.210 đồng/USD. Theo một người bán USD tự do, nhu cầu mua USD trên thị trường không cao nên giá đã nhanh chóng giảm. Giá bán USD tự do đang thấp hơn giá bán USD của các ngân hàng thương mại 40 đồng. Giá bán USD của ngân hàng thương mại ổn định ở mức 23.250 đồng/USD, giá mua quanh mức 23.140 - 23.160 đồng/USD. Ngân hàng Nhà nước đã giảm tỷ giá trung tâm 2 đồng, còn 22.913 đồng/USD. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần là 23.600 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.226 đồng/USD.

Do giá USD trên thị trường quốc tế giảm so với các ngoại tệ khác nên giá ngoại tệ khác quy đổi tại các ngân hàng thương mại tăng. Một số ngân hàng tăng mạnh bảng Anh 270 - 280 đồng, giá mua lên 29.603 đồng, giá bán lên 26.766 đồng; đô la Úc tăng 130 đồng, lên 16.392 - 16.671 đồng; đô la Canada tăng 90 đồng, lên 17.283 - 17.630 đồng…