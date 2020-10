Giá vàng hôm nay 1.10.2020: Tăng nhẹ thêm 100.000 đồng

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá vàng tháng 9 giảm 0,33% so với tháng 8 nhưng tổng cộng vẫn tăng 32,37% so với tháng 12.2019 và tăng 30,33% so với cùng kỳ năm trước. Giá vàng trong nước giảm do biến động theo thế giới khi các nhà đầu tư bán ra chốt lời sau thời gian tăng mạnh. Đồng thời, nền kinh tế Mỹ phục hồi tốt hơn so với các dự đoán sau khi bị ảnh hưởng dịch Covid-19 và chỉ số đồng USD tăng lên so với các đồng tiền chủ chốt trên thị trường thế giới cũng làm suy yếu vàng.