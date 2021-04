Giá vàng hôm nay 14.4.2021: Tăng mạnh do lạm phát gia tăng

Giá vàng miếng SJC ngày 14.4 tăng mạnh 270.000 đồng/lượng, Eximbank mua vào lên 55,05 triệu đồng/lượng và bán ra 55,3 triệu đồng/lượng; Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào lên 54,97 triệu đồng/lượng và bán ra 55,37 triệu đồng/lượng…

Giá vàng thế giới ngày 14.4 tăng 23 USD/ounce so với giá chiều 13.4, lên 1.748 USD/ounce. Ngay sau khi thị trường Mỹ (tối 13.4) bước vào phiên giao dịch, vàng đã tăng một mạch từ 1.725 USD lên đến 1.750 USD/ounce khi số liệu lạm phát được công bố.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Mỹ tháng 3 cho thấy mức tăng 0,6% so với tháng 2 và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức này cao hơn dự kiến CPI sẽ tăng 0,5% so với tháng 2 và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ tháng 3 tăng nhiều nhất 8,5 năm, bắt đầu giai đoạn được giới phân tích kỳ vọng là lạm phát tăng. Lạm phát tăng đã thúc đẩy lợi tức trái phiếu Mỹ giảm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn hiện đạt khoảng 1,68%.