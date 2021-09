Giá vàng hôm nay 14.9.2021: Trong nước giảm, thế giới tăng

Vàng thế giới sáng 14.9 tăng 2 USD/ounce so với chiều 13.9, lên 1.790 USD/ounce. Kim loại quý đã biến động mạnh trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 13.9) khi giảm 5 USD/ounce, xuống 1.785 USD/ounce rồi đột ngột tăng mạnh lên gần 1.800 USD/ounce trước khi điều chỉnh về mức 1.790 USD/ounce. Vàng tăng giá một phần đến từ các chỉ số chứng khoán của Mỹ giảm so với mức cao hằng ngày khi các nhà đầu tư cổ phiếu đang trở nên lo lắng, điều gì xảy ra với tháng 9 và tháng 10 được biết đến. Chứng khoán và thị trường tài chính hỗn loạn. Tuy nhiên, sự phục hồi gần đây của chỉ số đô la Mỹ đang giữ cho mức tăng của kim loại quý bị hạn chế. Giá vàng kỳ hạn tháng 10 tăng 3,20 USD/ounce lên 1.793,10 USD.

Sự chú ý của nhà giao dịch vào đầu tuần này là về báo cáo chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ cho tháng 8, được công bố vào sáng thứ ba. Chỉ số CPI được dự báo sẽ tăng 0,4% sau khi tăng 0,5% trong tháng 7. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI đã tăng 5,4% vào tháng 8 - giống như tháng 7. Nguyên liệu đứng trước áp lực tăng giá ngày càng trở nên khó bỏ qua với việc nhôm chạm mức cao nhất trong 13 năm. Dầu đã trở lại trên 70 USD/thùng vào sáng nay. Các nhà sản xuất đang đẩy giá cao hơn đến tay người tiêu dùng khi họ chiến đấu với chi phí nguyên liệu thô tăng, tắc nghẽn vận chuyển và chi phí lao động tăng.

Ngân sách Mỹ thâm hụt 170,6 tỉ USD trong tháng 8, tích cực hơn mức thâm hụt 302,1 tỉ USD của tháng 7 và dự báo của chuyên gia ở mức thâm hụt 260,5 tỉ USD. Chính quyền đã dùng số ngân sách này trả các khoản trợ cấp thu nhập, an sinh xã hội, y tế, chi phí quốc phòng và trả lãi vay trước những ảnh hưởng tác động do dịch Covid-19 gây ra. Trong 11 tháng qua kể từ 9.2020 (tháng cuối năm tài khóa 2020), ngân sách Mỹ thâm hụt 2.711 tỉ USD, và so với tháng 3.2020 khi bắt đầu đại dịch Covid -19, con số này lên tới 5.100 tỉ USD.