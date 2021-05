Giá vàng hôm nay 1.5.2021: Tăng lên gần 56 triệu đồng

Theo Tổng cục Thống kê, giá vàng trong nước biến động ngược chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 24.4, bình quân giá vàng thế giới ở mức 1.755 USD/ounce, tăng 2,08% so với tháng 3 do lợi suất trái phiếu Mỹ giảm khiến vàng trở nên hấp dẫn. Bên cạnh đó, lực mua lớn từ Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, đã đóng góp không nhỏ vào sự phục hồi giá vàng. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 4.2021 giảm 1,9% so với tháng trước; tăng 13,84% so với cùng kỳ năm 2020 và bình quân 4 tháng đầu năm 2021 tăng 20,84%. Mặc dù giá vàng trong nước giảm so với tháng trước nhưng vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 6 triệu đồng/lượng.