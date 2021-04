Giá vàng hôm nay 17.4.2021: Mua vàng nhẫn rẻ hơn 3 triệu đồng

Sáng 17.4, ngân hàng Eximbank công bố giá mua vàng miếng là 55,17 triệu đồng/lượng và bán ra 55,37 triệu đồng/lượng, giảm 30.000 đồng so với hôm qua. Còn tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, giá mua vào vàng miếng là 55,13 triệu đồng/lượng và bán ra 55,56 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 110.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Riêng vàng nhẫn SJC loại 1 - 2 chỉ đang được mua vào 51,95 triệu đồng/lượng và bán ra 52,55 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Hiện mỗi lượng vàng miếng của SJC cao hơn vàng nhẫn cùng hiệu 3 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này được kéo giảm hơn so với khoảng cách 4 triệu đồng trong tuần đầu tháng 4 trong bối cảnh thị trường giao dịch khá vắng.