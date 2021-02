Giá vàng hôm nay 21.2.2021: Giảm nhẹ trong ngày Thần Tài

Còn tại tiệm vàng Mi Hồng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), giá vàng miếng SJC đầu ngày được giao dịch 55,8 - 56,15 triệu đồng/lượng, thấp hơn 350.000 đồng/lượng so với hai ngày trước đó. Giá vàng giảm trong ngày vía Thần Tài là hiện tượng trái ngược với nhiều năm trước. Nguyên nhân chính là do suốt tuần qua, vàng thế giới đã giảm 2,2% và tổng cộng giảm hơn 6% kể từ đầu năm nay. Điều này đẩy giá vàng trong nước giảm theo nhưng các công ty vàng bạc vẫn duy trì mức rất cao và cách xa thế giới do nhu cầu mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài luôn cao hơn bình thường. Thế nhưng trên thực tế, do mức chênh lệch giữa vàng trong nước với thế giới quá cao nên lượng khách mua vàng dịp Thần Tài năm nay giảm mạnh.