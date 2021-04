Giá vàng hôm nay 21.4.2021: Tăng sát 56 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới sáng 21.4 tăng 10 USD/ounce, lên 1.779 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 20.4), vàng biến động lên xuống liên tục trong biên độ hẹp 15 USD/ounce, từ 1.767 - 1.782 USD/ounce. Có dấu hiệu cho thấy lạm phát có thể trở thành vấn đề trong những tháng tới, hoặc sớm hơn. Các cảng của Mỹ đang phá vỡ kỷ lục mới về nhập khẩu khi các cửa hàng và nhà bán lẻ trực tuyến tích trữ trước sự bùng nổ của người tiêu dùng mới. Khối lượng tại Cảng Los Angeles tăng gần 123% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 65% so với năm 2019. Nhập khẩu đã tăng lên mức cao do gói kích thích kinh tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden và sự hào hứng của người tiêu dùng do việc triển khai tiêm chủng nhanh chóng. Nếu một kịch bản như vậy thực sự xảy ra thì sẽ là xu hướng tăng giá đối với các tài sản cứng như kim loại quý và bất động sản, giảm giá đối với các tài sản giấy như cổ phiếu và trái phiếu.