Giá vàng hôm nay 21.5.2021: Mua vàng ngày Thần tài sau 3 tháng vẫn lỗ

Sáng 21.5, giá vàng miếng do ngân hàng Eximbank mua vào là 56,08 triệu đồng/lượng và bán ra 56,28 triệu đồng/lượng, tăng 130.000 đồng so với sáng hôm qua. Tương tự, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 56,02 triệu đồng/lượng và bán ra 56,37 triệu đồng/lượng, tăng 120.000 đồng so với đầu ngày 20.5.

Nếu so với giá vàng trong ngày vía Thần tài cách nay đúng 3 tháng (nhằm ngày 21.2.2021), người mua vàng cầu may với mức bán ra của SJC là 56,35 triệu đồng/lượng thì đến nay vẫn chưa có lời. Thậm chí nếu bán ra, người mua vàng sẽ bị lỗ 330.000 đồng/lượng do chênh lệch giữa giá mua và bán. Mặc dù vàng thế giới 3 tháng trước chỉ ở mức 1.785 USD/ounce, thấp hơn 90 USD so với hiện nay. Như vậy dù kim loại quý thế giới tăng thì người mua vàng tại Việt Nam vẫn bị thua lỗ, do chênh lệch giữa giá vàng trong và ngoài nước luôn ở mức cao trên 5 - 6 triệu động/lượng trong thời gian qua.