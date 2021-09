Giá vàng hôm nay 25.9.2021: Vàng miếng SJC cao hơn gần 6 triệu so với vàng nhẫn

Sáng 25.9, giá vàng miếng SJC do Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC công bố mua vào xuống 56,35 triệu đồng/lượng và bán ra 57 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng so với hôm qua. Tương tự, Eximbank mua vào xuống còn 56,55 triệu đồng/lượng và bán ra 57,05 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng so với sáng hôm qua…