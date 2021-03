Giá vàng hôm nay 28.3.2021: Tăng sát 2.000 USD hay xuống 1.400 USD?

Sáng 28.3, vàng miếng tại ngân hàng Eximbank chốt cuối tuần ở mức mua vào là 54,95 triệu đồng/lượng và bán ra 55,2 triệu đồng/lượng. Như vậy sau một tuần, vàng miếng tại Eximbank giảm 200.000 đồng/lượng. Còn Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC giảm 250.000 đồng so với cuối tuần trước, xuống giá mua vàng miếng là 54,9 triệu đồng/lượng và bán ra 55,4 triệu đồng/lượng.

Còn theo CPM Group - Tập đoàn quản lý tài sản của Mỹ - sau một năm tăng giá kỷ lục, vàng chắc chắn sẽ tăng thêm trong trung và dài hạn. Đại dịch Covid-19 đã thay đổi thế giới, làm cho một số vấn đề hiện tại trở nên tồi tệ hơn và vàng sẽ hưởng lợi. CPM Group dự đoán, vàng có thể tăng trở lại mức 1.995 USD/ounce trong năm nay, tăng 5% so với mức giá đóng cửa năm 2020. Điểm yếu gần đây nhất của vàng là do lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vọt và đồng USD cũng đang tăng nhanh. Nhưng trong báo cáo triển vọng thị trường hàng hóa mới nhất, Fitch Ratings đưa ra đánh giá tích cực cho kim loại quý trong ngắn hạn và nâng dự báo giá vàng năm 2021 từ 1.400 USD/ounce lên 1.600 USD/ounce. Dự báo này cho thấy vàng sẽ xuống thấp hơn so với mức giao dịch hiện tại...