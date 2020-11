Giá vàng hôm nay 3.11.2020: Tăng lại trước ngày bầu tổng thống Mỹ

Sự mạnh lên của đồng bạc xanh thời gian gần đây khiến Quỹ đầu tư SPDR bán ra 1,75 tấn vàng trong đêm 2.11 (tính theo giờ Việt Nam), lượng vàng nắm giữ còn 1.255,92 tấn. Theo thống kê của Hội đồng vàng thế giới (WGC), nhu cầu vàng toàn cầu trong quý 3 giảm 19%, còn 892 tấn so với cùng kỳ. Mặc dù nhu cầu trang sức đã cải thiện so với con số thấp kỷ lục trong quý 2 nhưng vẫn còn nhiều hạn chế do khủng hoảng kinh tế và diễn biến phức tạp của dịch bệnh, do đó giảm 29%, còn 333 tấn. Một trong những quốc gia có lượng tiêu thụ vàng trang sức lớn nhất thế giới là Ấn Độ cũng giảm nhu cầu 30%. Nhu cầu trang sức giảm 48% trong giai đoạn tháng 7 – 9, còn 52,8 tấn so với 101,6 tấn so với cùng kỳ; nhu cầu vàng cho các hoạt động công nghệ trên toàn cầu giảm 6% còn 76,7 tấn. Tuy nhiên, nhu cầu vàng đầu tư lại tăng 52%, lên 33,8 tấn; nhu cầu vàng thỏi và xu tăng mạnh 49% lên 222,1 tấn. Các ngân hàng trung ương cũng đã bán ròng một lượng nhỏ trong quý 3, tương đương 12 tấn. Bên cạnh đó, dòng vốn các ETF tiếp tục chảy mạnh vào thị trường vàng để tăng lượng nắm giữ lên con số kỷ lục 3.880 tấn.