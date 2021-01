Giá vàng hôm nay 31.1.2021: Tăng 400.000 đồng sau một tuần

Sáng 31.1, giá vàng miếng tại TP.HCM do Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC công bố là 56,25 - 56,75 triệu đồng/lượng. So với cuối tuần trước, giá vàng SJC tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 350.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Còn tại Hà Nội, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng là 56,4 - 56,75 triệu đồng/lượng, tăng thêm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra sau một tuần. Chênh lệch giữa giá mua và bán của các công ty kinh doanh vàng trong nước hiện ở mức từ 350.000 đồng - 500.000 đồng/lượng, giảm nhẹ so với tuần trước.