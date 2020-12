Giá vàng hôm nay 31.12.2020: Tăng 13,5 triệu đồng trong năm 2020

Sáng nay (31.12), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết giá vàng miếng là 55,55 - 56,1 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày hôm trước. Tại Hà Nội, Tập đoàn Doji đang giao dịch giá vàng miếng là 55,5 – 56,15 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng ở chiều bán ra so với ngày hôm trước. Khoảng cách giữa giá mua và bán của Doji hiện là 600.000 đồng/lượng.

Theo Tổng cục Thống kê, trong cả năm 2020 giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới. Chỉ số giá vàng tháng 12.2020 giảm 0,83% so với tháng 11 nhưng tăng 30,95% so với cùng kỳ năm 2019. Bình quân cả năm 2020, chỉ số giá vàng đã tăng 28,05% so với năm 2019. Cụ thể, so với vàng miếng SJC cuối năm 2019 được bán ra 42,62 triệu đồng/lượng, giá vàng đã tăng thêm gần 13,5 triệu đồng/lượng.