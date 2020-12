Anh cấp phép cho vắc xin Covid-19 của AstraZeneca hợp tác với đại học Oxford

Do đó, các chuyên gia cho biết vắc xin của AstraZeneca/Oxford sẽ rẻ hơn và cũng dễ sử dụng hơn so với các vắc xin của liên doanh Mỹ-Đức Pfizer/BioNTech cũng như vắc xin của hãng Moderna, vốn lần lượt yêu cầu bảo quản ở nhiệt độ -70 độ C và -20 độ C.