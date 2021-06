Giá vàng hôm nay 5.6.2021: Mua vàng nhẫn rẻ hơn gần 4 triệu đồng

Sáng 5.6, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào là 56,9 triệu đồng/lượng và bán ra 57,55 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Còn so với 24 giờ qua thì mỗi lượng vàng miếng SJC đã cộng thêm 550.000 đồng. Trong khi đó, ngân hàng Eximbank chốt giá cuối tuần ở mức mua vào 56,6 triệu đồng/lượng và bán ra 57,2 triệu đồng/lượng, tăng 350.000 đồng so với đầu ngày hôm qua.