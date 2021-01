Giá vàng hôm nay 7.1.2021: Trượt xuống dưới 57 triệu đồng

Sáng 7.1, giá vàng miếng được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC niêm yết là 56,4 – 56,95 triệu đồng/lượng, giảm 350.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước. Tương tự, Tập đoàn Doji tại Hà Nội giảm 300.000 đồng ở chiều mua vào còn 56,35 triệu đồng/lượng và giảm 450.000 đồng/lượng ở chiều bán ra còn 56,9 triệu đồng/lượng. Dù giao dịch trên thị trường trầm lắng nhưng chênh lệch giữa giá mua và bán tại các công ty kinh doanh vàng trong nước vẫn duy trì ở mức 550.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới , giá vàng đầu ngày đạt mức 1.921 USD/ounce, giảm nhẹ so với ngày hôm trước. Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 53,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn 3,04 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước. Theo Market Watch, giá vàng giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 6.1 vì lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trên 1% lần đầu tiên kể từ tháng 3.2020. Bên cạnh đó, chỉ số đồng USD ổn định sau khi giảm xuống mức đáy 2 năm rưỡi, cũng khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người nắm giữ những đồng tiền khác. Mặc dù vậy, với việc thị trường tập trung vào kết quả của cuộc bầu cử thượng viện Mỹ tại bang Georgia và khả năng đảng Dân chủ giành chiến thắng hoàn toàn, giá vàng có thể ghi nhận một đợt tăng mới trong ngắn hạn. Theo ông Tai Wong, Giám đốc bộ phận giao dịch phái sinh kim loại quý và cơ sở tại BMO, đây là một cơ hội mua vào. “Một Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát với ông Biden trong Nhà Trắng là một giấy phép để chi tiêu và đó không phải là môi trường vàng suy yếu”, ông Wong nói.