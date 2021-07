Giá vàng hôm nay 7.7.2021: Vàng miếng SJC quay đầu giảm

Sáng 7.7, Eximbank giảm giá mỗi lượng vàng miếng SJC 50.000 đồng, mua vào còn 56,9 triệu đồng/lượng và bán ra 57,3 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC không thay đổi giá vàng miếng, giữ nguyên 56,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra 57,4 triệu đồng/lượng… Giá vàng SJC cao hơn thế giới rút ngắn còn 7,26 triệu đồng/lượng thay vì 7,4 triệu đồng/lượng trước đó.

Giá thế giới ngày 7.7 giảm 7 USD/ounce so với giá chiều 6.7, xuống còn 1.800 USD/ounce. Kim loại quý trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 6.7) sau khi tăng lên mức 1.816 USD/ounce đã nhanh chóng quay đầu sụt giảm có lúc xuống đến 1.790 USD/ounce.

Vàng giảm khi Mỹ công bố thông tin kinh tế không mấy khả quan. Viện Quản lý Cung ứng Mỹ ISM khảo sát cho biết PMI lĩnh vực dịch vụ của nước Mỹ trong tháng 6 ở mức 60,1%, giảm khá mạnh từ mức 64% của tháng 5, xuống sâu hơn so với mức dự báo 63,4%. Ngoài ra, thị trường lao động khu vực dịch vụ cũng cho thấy đà yếu hơn với chỉ số xuống 49,3%, giảm so với mức 55,3% của tháng 5. Áp lực lạm phát cũng giảm nhẹ trong tháng trước với chỉ số giá giảm xuống 79,5%, giảm so với mức 80,6% của tháng 5.