Giá vàng 'loạng choạng' cùng chiều với USD

Một điểm lạ trên thị trường vàng là giá kim loại tăng cùng chiều với giá USD. Đồng USD liên tục tăng giá so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index từ mức 97,4 điểm tăng lên 97,73 điểm. Các nhà đầu tư đổ tiền vào những kênh an toàn để tránh “bão” dẫn đến vàng và USD được lựa chọn. Mới đây Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra dự báo kinh tế thế giới sẽ chỉ tăng trưởng 3,2% trong năm 2019 và 3,5% vào năm 2020, mức dự báo này giảm 0,1 điểm phần trăm so với dự báo của tổ chức này đưa ra vào tháng 4.2019. Mặc dù Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR đã bán 2,05 tấn vàng, lượng vàng nắm giữ còn 823,13 tấn vàng nhưng tính đầu năm đến nay, quỹ này mua ròng 80,37 tấn.