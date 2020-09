Giá vàng ngày 10.9.2020: Tăng giảm đan xen quanh mốc 56 triệu đồng/lượng

Sáng 10.9, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng là 56,05 – 56,75 triệu đồng/lượng, tăng thêm 350.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm trước. Thế nhưng đến khoảng 9g30, SJC đã giảm giá vàng miếng xuống còn 55,9 – 56,6 triệu đồng/lượng. Tại Tập đoàn Doji, giá vàng miếng cũng thay đổi liên tục và lúc 9g30 còn giao dịch ở giá 56,15 - 56,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế , giá vàng giao ngay đang ở mức 1.949,8 USD/ounce, tăng hơn 20 USD so với cuối ngày trước đó. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9.9 (rạng sáng ngày 10.9 giờ Việt Nam), hợp đồng vàng giao tháng 12 cộng thêm 11,70 USD (tương đương 0,6%) lên 1.954,90 USD/ounce - là giá cao nhất kể từ đầu tháng 9 đến nay. Theo CNBC, vàng tăng giá ngay cả khi các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ phục hồi. Đây cũng là phiên tăng thứ 2 liên tiếp của kim loại quý vì tìm thấy hỗ trợ từ đà tăng của đồng euro gây sức ép lên đồng USD. Việc đồng bạc xanh suy yếu trở lại do nhà đầu tư lo ngại về sự chậm trễ trong quá trình phát trển vắc-xin phòng bệnh Covid-19 . Các cuộc thử nghiệm toàn cầu về vắc-xin Covid-19 của AstraZeneca đã bị tạm dừng do một người tham gia nghiên cứu mắc bệnh không rõ nguyên nhân...