Giá vàng ngày 11.8.2020: Người mua 'đỉnh' đã lỗ 7 triệu đồng/lượng

So với giá đỉnh mà vàng SJC đạt được vào tuần trước ở mức 62,45 triệu đồng/lượng, vàng đã bị thổi bay 5 triệu đồng/lượng và người mua vàng lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng. Không khí thị trường vàng 2 ngày đầu tuần ảm đạm khi chứng kiến giá đi xuống, trái ngược hẳn với tuần trước sôi động trước đó. Khoảng cách giữa vàng miếng SJC và thế giới được rút ngắn lại, còn 500.000 đến 1 triệu đồng/lượng thay vì mức 3 triệu đồng/lượng trước đó.

Vàng thế giới ngày 11.8 giảm 20 USD/ounce so với chiều 10.8, xuống còn 2.015 USD/ounce, có thời điểm giao dịch trên thị trường Mỹ (khuya 10.8) vàng lên lại mức 2.051 USD/ounce. Thị trường vàng đang bị dẫn dắt bởi thông tin Đảng Dân chủ, Nhà trắng và Đảng Cộng hòa sẽ nối lại thỏa thuận về gói kích thích kinh tế trong tuần này. Thêm vào đó, thị trường lao động của Mỹ cần nhiều thời gian hồi phục trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo Văn phòng thống kê Lao động Mỹ, trong tháng 6 tạo ra 5,89 triệu cơ hội việc làm, tăng khá mạnh so với mức 5,4 triệu của tháng 5 và vượt kỳ vọng ở mức 5,3 triệu nhưng lại thấp hơn khoảng 1,3 triệu cơ hội so với cùng kỳ năm trước.