Giá vàng ngày 1.2: Tiếp tục tăng sát mức 45 triệu đồng

Từ nay đến ngày 3.2 (mùng 10 tết - ngày vía Thần tài), nhu cầu mua vàng với tâm lý lấy may cho năm mới của người dân gia tăng. Do vậy bên cạnh việc giá vàng vẫn đang trong xu hướng đi lên theo thị trường thế giới thì giá vàng tại Việt Nam được dự báo sẽ tăng cao.

Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới sáng 1.2 đang ở mức 1.589 USD/ounce, tăng thêm 10 USD so với cuối ngày trước đó. Theo Reuters, vàng là tài sản trú ẩn an toàn tinh túy mà các nhà quản lý tiền đang xem như một sự thay thế cho tiền mặt. Lo ngại về virus Corona đã kìm hãm thị trường tài chính , làm lu mờ báo cáo doanh thu lạc quan mới nhất của các doanh nghiệp. Vì vậy vàng đang tiếp tục nhận được sự ưu ái như một thiên đường an toàn truyền thống, đồng thời thử ngưỡng kháng cự mạnh 1.600 USD/ounce. Tuy nhiên, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài ở Trung Quốc do sự bùng phát bệnh cúm Vũ Hán đã làm giảm hoạt động giao dịch vàng tại quốc gia này.