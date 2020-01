Giá vàng ngày 31.1: Giảm nhẹ 50.000 đồng/lượng

Giá vàng SJC đầu ngày 31.1 tại TP.HCM công bố mua vào là 44,15 triệu đồng/lượng và bán ra 44,55 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với cuối ngày trước đó. Riêng tại hệ thống Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận, giá vàng vẫn giữ nguyên khi mua vào 43,9 triệu đồng/lượng và bán ra 44,6 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng miếng bán lẻ tại Doji Hà Nội cũng giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào xuống còn 44,15 triệu đồng/lượng và giảm 150.000 đồng ở chiều bán ra, còn 44,45 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay đang xoay quanh mức 1.573 USD/ounce, giảm khoảng 7 USD/ounce so với 24 giờ trước. Nhưng các hợp đồng vàng tương lai tiếp tục tăng giá. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30.1, hợp đồng vàng giao tháng 4 tăng thêm 13,2 USD (tương đương 0,8%) lên 1.589,20 USD/ounce. Đây là mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 4.2013 đến nay. Theo CNBC, cũng trong ngày 30.1, hợp đồng vàng giao ngay tăng 0,35% lên 1.582,615 USD/ounce.

Vàng vẫn giữ đà tăng sau khi Bộ Thương mại Mỹ cho biết tăng trưởng kinh tế nước này đạt 2,1% trong quý 4/2019, tăng nhanh hơn dự báo ở mức 1,9% từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của trang tin MarketWatch.

Đặc biệt, theo Reuters, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) rạng sáng nay 31.1 theo giờ Việt Nam đã chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên quan đến chủng virus corona nguy hiểm và đang lây lan nhanh này. Song WHO không đưa ra khuyến nghị về hạn chế đi lại hay hạn chế thương mại với Trung Quốc. Những lo ngại về sự lây lan virus corona ngày càng tăng cũng như sự tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã kích hoạt sự bán tháo mạnh mẽ trên thị trường tài chính , đẩy các nhà đầu tư tới các tài sản an toàn như vàng , đồng yen Nhật và đồng franc Thụy Sĩ.