Giá vàng ngày 30.1: Tăng sát ngưỡng 45 triệu đồng

Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hôm nay cũng chính thức hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Canh Tý 2020. Giá vàng miếng SJC mua vào tại TP.HCM vào đầu giờ sáng là 43,3 triệu đồng/lượng và bán ra 43,75 triệu đồng/lượng.

Tại Doji, giá mua vàng miếng được công bố là 44,15 triệu đồng/lượng và bán ra 44,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới , giá vàng giao ngay đã tăng thêm 15 USD so với 24 giờ trước đó, lên 1.580 USD/ounce. Giá vàng đã bật tăng từ đầu tuần khi các nhà đầu tư lo ngại về tăng trưởng kinh tế do virus corona lan rộng nhanh chóng thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Bên cạnh đó, lãi suất của Kho bạc Mỹ cũng giảm do những lo ngại xung quanh dịch bệnh khiến sức hấp dẫn của vàng gia tăng