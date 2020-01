Vàng tăng giá mạnh

Giá cả hàng hóa tăng mạnh dịp tết, đẩy CPI tăng 1,23% Báo cáo của Tổng cục Thống kê ngày 29.1 cho thấy, giá lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và giá dịch vụ giao thông công cộng tăng trong dịp Tết Nguyên đán làm cho chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng 1,23% so với tháng 12.2019 và tăng 6,43% so với tháng 1.2019. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất 2,29%, chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh vào dịp tết. Đứng thứ hai là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,47%, nhóm giao thông tăng 0,69%... Như vậy, so với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 1 tăng 6,43%. Lạm phát cơ bản tháng 1 tăng 0,76% so với tháng 12.2019 và tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước. Đối với xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch tháng 1 ước tính đạt 38,1 tỉ USD, giảm 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 19 tỉ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 1 ước tính nhập siêu 100 triệu USD.

Anh Vũ