Vướng tin đồn kinh doanh vàng giả, tiệm vàng phải mua cấp tập hơn 1.000 lượng

Ngày 3.8, ông Võ Văn Truyền, Phó giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Bến Tre, cho biết cơ quan vừa nhận kết quả thử nghiệm 6 mẫu kim loại vàng trang sức từ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 3 (Bộ Khoa học - Công nghệ). Tất cả các mẫu vật này được lấy ngẫu nhiên tại Doanh nghiệp tư nhân Văn Dũng Anh (tiệm vàng Văn Dũng Anh; ở chợ Cái Gà, xã Long Thới, H.Chợ Lách, Bến Tre); và kết quả thử nghiệm 6 mẫu kim loại vàng đều đạt so với thông tin mà tiệm vàng này ghi trên sản phẩm, niêm yết công khai tại nơi bán.

Theo ghi nhận, trong buổi sáng ngày 3.8, tại tiệm vàng Văn Dũng Anh đã có hơn 100 người đến đây để bán số vàng mà trước đó họ đã mua ở tiệm vàng này. Đa phần trong đó là các khách hàng bán vàng trang sức với giá trị nhỏ, nhiều người còn bán cả đôi bông tay, nhẫn cưới của chính mình...

Trao đổi với của PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Dũng, chủ tiệm vàng Văn Dũng Anh, cho biết tính từ ngày 21.7 đến nay, tiệm vàng đã thu vào khoảng hơn 1.000 lượng vàng các loại, ngày cao điểm trong thời này tiệm đã thu vào hơn 100 lượng vàng. Hiện, 7 tỉ tổng số tiền mặt huy động thêm từ các nguồn có thể cũng đã sắp hết, và việc đảm bảo có đủ tiền mặt để thu mua vàng từ khách hàng là vấn đề thách thức lớn đối với ông.

Theo ông Dũng, sở dĩ các khách hàng của tiệm Văn Dũng Anh ồ ạt đi bán lại, là do có thông tin thất thiệt về việc tiệm vàng của ông đã kinh doanh vàng giả.

Câu chuyện bắt đầu vào chiều ngày 22.6, khi có một nam thanh niên ở xã Hòa Nghĩa (giáp ranh xã Long Thới) đến yêu cầu ông Dũng dùng kỹ thuật để nong cho chiếc nhẫn của mình rộng thêm ra, do nhẫn quá chật khi đeo vào ngón tay. Ông Dũng từ chối vì cho rằng đây là chiếc nhẫn giả.

Công an đã vào cuộc

“Nam thanh niên đó bỏ về được khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, thì 4 người khác tới tiệm. Họ đưa đưa cho chúng tôi 1 lượng vàng do tiệm bán ra có đính hiệu trong đó, và 1 cặp nhẫn cưới không có đính hiệu tiệm vàng Văn Dũng Anh, sau đó hô hoán lên rằng tiệm của tôi bán vàng giả. Mọi diễn biến đều có camera ở tiệm ghi lại, và tôi cũng đã trình báo sự vụ với Công an xã Long Thới. Sự việc tưởng sẽ kết thúc ở đó, nhưng bất ngờ vào ngày 21.7 đến nay, mỗi ngày có hàng trăm khách hàng đến bán số vàng mà họ đã mua trước kia lại cho tiệm. Tôi đã có đơn yêu cầu Công an huyện Chợ Lách điều tra làm rõ để minh oan cho việc làm ăn của gia đình mình”, ông Dũng kể.

Cũng trong ngày 3.8, ông Trần An Rây, Trưởng Công an xã Long Thới, cho biết chiều ngày 22.6, Công an xã có nhận được tin báo của ông Nguyễn Văn Dũng, chủ tiệm vàng Văn Dũng Anh; và Công an xã đến hiện trường ghi nhận tình hình diễn biến vụ việc, danh tính, nơi cư trú của những người có liên quan. Công an xã đã chuyển hồ sơ về Công an huyện Chợ Lách tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.