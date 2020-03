Giá vàng ngày 14.3: Chênh lệch mua bán bị đẩy lên 1,5 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư lỗ nặng

Trong nước, đầu ngày 14.3 giá vàng miếng thương hiệu SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết mua vào 44,8 triệu đồng/lượng và bán ra 46,3 triệu đồng/lượng. So với cuối ngày trước đó giá vàng miếng SJC đã giảm 800.000 đồng/lượng. Đáng chú ý, thay vì chênh lệch giữa giá mua và giá bán tại hệ thống PNJ của ngày trước đó chỉ ở mức 1 triệu đồng/lượng thì hiện nay đã được đẩy tăng lên 1,5 triệu đồng/lượng. Do đó giá vàng miếng bán ra tại đây chỉ giảm nhẹ 200.000 đồng/lượng so với đầu ngày 13.3 nhưng giá mua vào giảm mạnh đến 700.000 đồng/lượng. Điều này khiến người mua vàng vào đầu ngày 13.3 với giá 46,5 triệu đồng chỉ sau một đêm đã bị lỗ lên đến 1,7 triệu đồng cho mỗi lượng vàng miếng.