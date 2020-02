Giá vàng ngày 19.2: Tăng vọt lên 45 triệu đồng/lượng

Sáng 19.2, giá vàng miếng SJC trên thị trường tăng 350.000 - 400.000 đồng/lượng so với chiều 18.2, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 44,63 triệu đồng/lượng, bán ra 44,98 - 45 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 của đơn vị này cũng tăng qua mức 45 triệu đồng/lượng, mua vào lên 44,63 triệu đồng/lượng, bán ra 45,13 - 45,23 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 400.000 đồng/lượng, mua vào lên 44,5 triệu đồng/lượng, bán ra 44,9 triệu đồng/lượng. Vàng đang quay lại mức cao hồi đầu tháng 2.

Thị trường chứng khoán giảm mạnh sau khi nhà sản xuất điện thoại iPhone - Apple của Mỹ vừa đưa ra thông báo lo ngại tình trạng gián đoạn do dịch bệnh Covid -19 sẽ ảnh hưởng tới đến sản lượng của hãng và nhu cầu của khách hàng ở Trung Quốc . Apple ước tính sẽ không thể đạt doanh thu 63-67 tỉ USD kết thúc vào tháng 3 như dự kiến ban đầu do sản lượng tại các nhà máy đều tăng trưởng thấp hơn so với dự báo. Thị trường Trung Quốc mang lại 15% doanh thu cho Apple.