Giá vàng ngày 19.4: Giằng co quyết liệt nhưng vẫn trên 48 triệu đồng/lượng

Theo giới phân tích, nhà đầu tư bán ra một số loại tài sản an toàn trong tâm lý lạc quan rằng một loại thuốc điều trị Covid-19 đang được thử nghiệm thành công và phía Mỹ công bố lộ trình để mở cửa lại kinh tế nước này.

Kết quả khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy trong tuần tới (20.4 - 25.4), nhiều người vẫn kỳ vọng giá kim loại quý đi lên nhưng số này đã ít hơn tuần trước. Cụ thể có 47%, tương ứng 7 chuyên gia trong tổng số 15 người tại Phố Wall tham gia, dự báo tăng giá trong khi tỷ lệ này của 2 tuần trước đó lần lượt là 100% và 92%. Còn 40% tương ứng 6 người cho rằng giá vàng sẽ đi xuống và số còn lại có ý kiến trung lập.

Đồng thời, kết quả thăm dò trực tuyến Main Street với 1.683 phiếu tham gia thì có 68%, tương ứng 1.144 người cho rằng vàng sẽ tăng trong tuần tới. Có 18% tương ứng 305 người cho biết vàng sẽ đi xuống trong khi 14% còn lại cho rằng giá kim loại quý sẽ đi ngang.

Tương tự, theo Phil Flynn, một nhà phân tích thị trường cao cấp của Price Futures Group, mặc dù vàng suy yếu trong tuần này do đồng USD tăng giá nhưng triển vọng vẫn đi lên do các chính phủ khắp nơi cần tiếp tục in tiền để hỗ trợ kinh tế phục hồi...