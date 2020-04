Giá USD ngày 12.4: Suốt tuần đi xuống

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cuối tuần ở mức 23.221 đồng/USD. So với cuối tuần trước, tỷ giá trung tâm giảm 18 đồng. Nhưng tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại trong tuần chỉ giảm nhẹ. Hiện Vietcombank mua vào 23.310 đồng và bán ra 23.520 đồng/USD, giảm 10 đồng sau một tuần. Còn Eximbank giảm 30 đồng xuống còn mua vào 23.320 đồng và bán ra 23.490 đồng/USD... Riêng giá USD tự do tuần qua giảm mạnh hơn khi chỉ còn giao dịch 23.580 - 23.630 đồng/USD, mất hơn 100 đồng so với cuối tuần trước.