Giá USD ngày 7.4: ‘Neo’ cao chờ thời

Sáng 7.4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.230 đồng/USD, giảm 4 đồng so với ngày trước đó. Tại các ngân hàng trong nước, tỷ giá USD sau khi nhích nhẹ vào chiều 6.4 thì sáng nay (7.4) đứng yên. Vietcombank giao dịch ở mức 23.360 - 23.570 đồng/USD; Eximbank giao dịch 23.390 - 23.560. Tuy nhiên, so với giá đầu ngày trước đó thì giá đồng bạc xanh đã tăng thêm 40 đồng. Ngược lại, giá euro được Eximbank giảm nhẹ gần 30 đồng xuống còn bán ra 25.609 đồng trong khi Vietcombank giữ nguyên ở giá bán ra 26.018 đồng/euro... Giá USD trên thị trường tự do cũng đi xuống khoảng 40 đồng so với cuối tuần qua, hiện mua vào 23.620 đồng/USD và bán ra 23.740 đồng/USD.