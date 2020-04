Giá USD ngày 5.4: trong nước hạ nhiệt dù thế giới tăng

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cuối tuần ở mức 23.239 đồng/USD, tăng thêm 4 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cuối tuần cũng giảm mạnh. Tại Vietcombank, giá USD ngày 5.4 giao dịch 23.320 – 23.530 đồng/USD, giảm 190 đồng - 170 đồng tương ứng cho chiều mua vào và bán ra sau một tuần. Hay Eximbank hiện cũng niêm yết là 23.350 – 23.520 đồng/USD, giảm 180 đồng – 250 đồng/USD... Riêng giá đồng bạc xanh tự do chỉ giảm nhẹ và vẫn giao dịch mức cao là 23.730 – 23.770 đồng.