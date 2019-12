Giá vàng ngày 2.12: Quay đầu giảm

Giá vàng thế giới ngày 2.12 giảm 5 USD/ounce, từ mức 1.465 USD/ounce xuống 1.460 USD/ounce. Trước các thông tin kinh tế Mỹ chưa mấy khả quan, thị trường dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không điều chỉnh lãi suất trong tháng này. Chỉ số tăng trưởng kinh tế (GDP) quý 3 sửa đổi lần 2 của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến lên mức 2,1%, nhưng thấp hơn nhiều so với mức tăng của quý 1 là 3,1%, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 11 tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, vẫn ở khá xa so với mục tiêu của Fed là 2%.Theo khảo sát của CME Fedwatch, khả năng Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức 1,5 - 1,75% trong cuộc họp ngày 11.12 tới.