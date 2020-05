Giá vàng ngày 22.5.2020: Đi xuống khi nhà đầu tư chốt lời

Giá vàng trên thị trường quốc tế đầu ngày 22.5 đã giảm xuống còn 1.729 USD/ounce. Theo Reuters, giá vàng thế giới rời xa khỏi mức đỉnh cao nhất hơn 7 năm do đồng USD mạnh lên và hy vọng sự phục hồi kinh tế nhanh chóng làm giảm sức hấp dẫn nơi trú ẩn an toàn của vàng thỏi. Đồng USD ổn định cũng gây áp lực thêm cho vàng khi đồng bạc xanh vốn được coi là một đối thủ an toàn trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang gia tăng. Nhưng giá vàng đi xuống phần lớn cũng do nhà đầu tư bán ra chốt lời sau khi tăng mạnh gần đây. Với giá hơn 1.764 USD/ounce của 2 ngày trước đó, kim loại quý đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 10.2012.