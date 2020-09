Giá vàng ngày 23.9.2020: SJC ‘gồng’ trên 56 triệu đồng/lượng

Ngày 23.9, Eximbank giảm giá vàng miếng SJC mỗi lượng 50.000 đồng so với giá chiều 22.9, mua vào còn 55,7 triệu đồng/lượng và bán ra 56 triệu đồng/lượng. Các đơn vị khác giữ giá vàng miếng SJC ở mức cao, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC mua vào 55,7 triệu đồng/lượng và bán ra 56,15 triệu đồng/lượng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vàng miếng với giá 55,8 triệu đồng/lượng, bán ra ở 56,2 triệu đồng/lượng… Vàng miếng SJC cao hơn thế giới lên 2,85 triệu đồng/lượng khi giá thế giới tiếp tục giảm sâu.

Sáng ngày 23.9, giá vàng thế giới giảm 5 USD/ounce, còn 1.900 USD/ounce. Hướng đi vẫn chưa xác định rõ ràng, dao động lên xuống 1.893 – 1.918 USD/ounce.

Ông Jerome Powel - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed phát biểu trước Quốc hội nhấn mạnh kinh tế đã có sự phục hồi sau dịch Covid-19 nhưng đưa ra cảnh báo vẫn còn tình trạng bất ổn. Ông Powell và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ - Steven Mnuchin khẳng định kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục đi lên trong quý 3 nhờ thị trường bán lẻ và sức tiêu dùng của người dân. Thế nhưng nền kinh tế cần có những giải pháp kích thích hơn nữa, đặc biệt là khi những người Mỹ đang thất nghiệp phải tiêu tiền tiết kiệm. Cả hai cũng được hỏi về các vấn đề trên thị trường bất động sản thương mại. Powell và Mnuchin cho biết họ sẽ tiếp tục xem xét cách thức hỗ trợ thị trường chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp (MBS) trong chương trình Main Street. Mnuchin cho biết chính phủ kiên quyết mở rộng Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) cho các doanh nghiệp nhỏ có nhu cầu và hợp lý hóa quy trình xóa nợ như một phần của gói kích thích bổ sung - nhưng tùy thuộc vào Quốc hội có thông qua hay không.

Thông tin kinh tế khả quan là Hiệp hội Môi giới Quốc gia Mỹ NAR công bố doanh số bán nhà cũ tại nước này đã có tháng thứ ba tăng liên tiếp. Doanh số trong tháng 8 đạt 6 triệu căn, tăng so với mức 5,85 triệu căn của tháng 7 và gần khớp với dự báo ở mức 6,05 triệu căn. Tháng 8 vừa qua cũng đánh giá mức doanh số cao nhất kể từ tháng 12.2016 trở lại đây. So với cùng kỳ năm 2019, sản lượng của tháng 08.2020 tăng 10,5%. Ngoài ra, giá nhà bình quân tại Mỹ đang ở mức 310.600 USD/căn; cũng tăng khá mạnh 11,4% so với cùng kỳ 2019.