Giá vàng ngày 25.8.2020: SJC bị ‘thổi bay’ 500.000 đồng/lượng

Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép khẩn cấp cho việc dùng huyết tương từ các bệnh nhân đã khỏi bệnh làm biện pháp điều trị. Dù rằng Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO ) còn hoài nghi về phương án này do số liệu “chất lượng thấp”. Ngoài ra, Chính quyền Mỹ cân nhắc tăng tốc quá trình thử nghiệm vắc xin Covid-19 đang được AstraZeneca Plc và Đại học Oxford phát triển với hy vọng có thể sớm sử dụng trước khi người dân nước này bắt đầu bỏ phiếu bầu cử Tổng thống vào ngày 3.11. Mức tăng số ca lây nhiễm, tử vong do Covid-19 ở Mỹ gần đây có giảm nhẹ so với trước, hiện ghi nhận 5,914 triệu người nhiễm (tăng 40.579 người) và 181.097 người chết (tăng 493 người).