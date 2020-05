Giá vàng ngày 3.5: thế giới xuống 1 triệu, trong nước giảm 400.000 đồng/lượng

Tại thị trường trong nước, do nghỉ lễ 30.4 - 1.5 nên giá vàng ít biến động. Vàng miếng tại hệ thống cửa hàng Doji hiện ở mức 47,75 - 48,25 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước đó. Chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn đang duy trì ở mức 500.000 đồng/lượng. Do mức giảm ít hơn nên giá vàng tại Việt Nam đang tương đương với thế giới.