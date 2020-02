Giá vàng ngày 4.2: Giảm hàng triệu đồng/lượng sau ngày Thần Tài

Sáng 4.1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC 300.000 đồng/lượng, bán ra còn 44,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua giữ nguyên ở mức 43,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 của đơn vị này cũng giảm khoảng 800.000 đồng/lượng so với giá cao điểm ngày 3.2, mua vào còn 43,8 triệu đồng, bán ra 44,5 triệu đồng. Tập đoàn Doji giảm giá vàng miếng SJC 200.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 43,6 - 43,78 triệu đồng/lượng, bán ra 44,6 - 44,82 triệu đồng/lượng. Các cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giảm 500.000 đồng mỗi lượng vàng miếng SJC, mua vào còn 43,75 triệu đồng/lượng, bán ra 44,3 triệu đồng/lượng… Vàng đã liên tục giảm giá ngay trong và sau ngày vía Thần Tài (mùng 10 năm nay vào ngày 3.2) kéo giá trong nước ngang bằng so với thế giới . Tuy nhiên độ rủi ro trên thị trường vẫn còn khi một số đơn vị kinh doanh đang cân bằng trạng thái mua bán. Điều này thể hiện qua chênh lệch giữa giá mua - bán vàng vẫn duy trì ở mức cao từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng.

Ngược lại với tình hình trong nước, giá vàng thế giới tăng 1,3 USD/ounce so với giá chiều qua, lên 1.578,8 USD/ounce vào sáng 4.2. Trong đêm 3.2, vàng thế giới đã giật lên xuống liên hồi từ 1.569 - 1.582 USD/ounce, có lúc giảm mạnh 8 USD/ounce từ 1.578 USD/ounce xuống 1.570 USD/ounce rồi tăng vụt lên lại mức cũ. Cơ hội xác lập mức 1.600 USD/ounce đã không thành công đối với vàng trong những ngày qua khi giá chỉ còn cách mức này chưa đến 10 USD/ounce vào sáng 3.2.

Lý do khiến vàng chưa thể bật tăng đến từ việc USD mạnh lên so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng 0,3 điểm, lên 97,8 điểm. Dịch cúm Corona bùng phát và lan rộng khắp nơi khiến 2/3 nhà máy Trung Quốc ngừng hoạt động, các chuyến bay giảm 50% so với năm ngoái… khiến nhiều chuyên gia đưa ra dự báo kinh tế nước này giảm tăng trưởng kéo theo kinh tế toàn cầu ảm đạm.