Giá vàng ngày 4.9.2020: Đứng ở 57 triệu đồng/lượng

Sáng 4.9, giá vàng trong nước hầu hết đứng yên. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giữ nguyên giá vàng miếng là 55,85 – 56,8 triệu đồng/lượng. Riêng hệ thống cửa hàng Doji tại Hà Nội giao dịch vàng miếng là 55,95 – 56,65 triệu đồng/lượng, tăng thêm 50.000 đồng so với cuối ngày hôm trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán của SJC vẫn duy trì ở mức cao gần 1 triệu đồng/lượng. Hiện tại mức chênh lệch cao nhất trên thị trường thuộc về Ngân hàng TMCP Hàng Hải là 1,8 triệu đồng/lượng khi giá mua vào là 55,3 triệu đồng/lượng và bán ra 57,1 triệu đồng/lượng…

Ngày 3.9, Bộ Lao động Mỹ cho biết số người lần đầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm 130.000 người xuống còn 881.000 người trong tuần cuối cùng của tháng 8. Tuy nhiên, dữ liệu từ Chính phủ cho thấy thâm hụt thương mại đã vọt 18,9% trong tháng 7 do nhập khẩu giảm mạnh. Đồng thời các đơn đặt hàng mới đối với hàng hóa do Mỹ sản xuất đã tăng hơn dự kiến trong tháng 7, trong khi dữ liệu sản xuất của Mỹ cho thấy hoạt động đã tăng tốc lên mức cao nhất gần hai năm vào tháng 8… Theo Reuters, giá vàng giảm khi dữ liệu kinh tế tích cực của Mỹ làm tăng hy vọng phục hồi nhanh chóng và làm giảm sức quyến rũ của kim loại trú ẩn an toàn như vàng.