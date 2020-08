Giá vàng ngày 28.8.2020: Giảm nhưng vẫn đứng trên 56 triệu đồng/lượng

Đầu ngày 28.8, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng là 55,25 - 56,2 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm trước. Chênh lệch mua bán vàng miếng của SJC hiện duy trì ở mức 950.000 đồng/lượng, thấp hơn so với mức kỷ lục 4,75 triệu đồng/lượng khi vàng có đợt giảm mạnh vào đầu tháng 8. Tuy nhiên, khoảng cách này vẫn cao hơn gấp đôi so với giai đoạn bình thường ít biến động. Tương tự, hệ thống Doji giảm 100.000 đồng xuống còn 55,4 – 56,1 triệu đồng/lượng; chênh lệch giá mua và bán của Doji hiện là 700.000 đồng/lượng...