Giá vàng ngày 6.8.2020: Lập kỷ lục mới 59,5 triệu đồng/lượng

Sáng nay (6.8), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 58,25 – 59,5 triệu đồng/lượng, tăng thêm 400.000 đồng/lượng so với cuối ngày trước đó. Riêng giá bán ra tại Hà Nội của vàng SJC lên 59,52 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giữa giá mua và bán tại SJC là 1,25 triệu đồng/lượng, cao hơn 3 lần so với mức chênh lệch trước khi vàng tăng giá. Tương tự, hệ thống cửa hàng Doji ở Hà Nội cũng giao dịch vàng miếng ở mức 58,1 – 58,9 triệu đồng/lượng, tăng thêm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán của Doji giảm xuống còn 800.000 đồng/lượng so với mức hơn 1 triệu đồng/lượng cuối tuần qua...