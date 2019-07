Giá vàng tăng, USD trượt dốc

Ngày 13.7, giá vàng miếng SJC tăng từ 100.000 đồng/lượng so với cuối ngày 12.7, giá mua vàng của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn -SJC ở mức 39 triệu đồng/lượng, bán ra 39,25 - 39,27 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Dojii đẩy giá bán vàng tại Hà Nội lên cao, 39,4 triệu đồng/lượng, trong khi tại TP.HCM chỉ 39,28 triệu đồng/lượng; giá mua vàng SJC của đơn vị này cũng cao hơn, lên 39,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trụ vững trên mức 1.400 USD/ounce, tăng 8 USD/ounce so với ngày 12.7, đóng cửa cuối tuần ở mức 1.417 USD/ounce. Nguyên nhân do USD giảm giá so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,3 điểm, xuống còn 96,8 điểm.