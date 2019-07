Vàng trong nước bị kìm giá dù tăng mạnh

Vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng qua đêm

Sáng 11.7, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC từ 450.000 - 600.000 đồng/lượng so với chiều 10.7, giá mua - bán lên 39,2 - 39,52 triệu đồng/lượng. Nhưng ngay sau đó, công ty này giảm giá mua xuống còn 39,05 triệu đồng/lượng, bán ra 39,35 - 39,37 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - giá bán tăng lên 300.000 đồng/lượng thay vì 200.000 đồng/lượng trước đó.

Eximbank thay đổi giá tới 23 lần trong phiên hôm qua, giá mua vàng SJC loại 1 lượng series 2 ký tự chữ lên 39,1 triệu đồng/lượng, bán ra 39,4 triệu đồng/lượng (giá cao nhất trong ngày 39,5 triệu đồng/lượng); loại vàng miếng SJC 1 lượng series 1 ký tự chữ có giá mua thấp, chỉ ở mức 38,96 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra 39,4 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji đưa ra giá bán mỗi lượng vàng SJC ở mức cao từ 39,43 - 39,5 triệu đồng/lượng (mức cao nhất trong ngày 39,55 triệu đồng/lượng). Các đơn vị kinh doanh vàng nhẫn 4 số 9 đẩy giá lên cao hơn giá vàng SJC từ 70.000 - 200.000 đồng/lượng, giá bán lên 39,57 - 39,65 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua chỉ 39,1 - 39,25 triệu đồng/lượng... Giá vàng nguyên liệu trên thị trường tăng mạnh, giá mua loại bóng đẹp lên 39,19 triệu đồng/lượng, bán ra 39,31 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng chậm, thấp hơn giá thế giới từ 300.000 - 600.000 đồng/lượng. Hôm qua, vàng thế giới tăng giá mạnh 30 USD/ounce, lên 1.425 USD/ounce. Nguyên nhân dẫn đến sự tăng giá mạnh của vàng do USD giảm khá mạnh, chỉ số USD-Index giảm 0,4 điểm, còn 97,1 điểm sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ông Powell phát biểu trước Hạ viện Mỹ cho rằng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và bất ổn kinh tế toàn cầu đang tác động tiêu cực đến nền kinh tế Mỹ.

Những hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Mỹ chững lại, nợ liên bang tăng. Những thông tin này làm cho USD giảm và thị trường kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.

Dự báo giá tăng, mua vàng rủi ro

Mỗi lượng vàng SJC đã tăng khoảng 1 triệu đồng trong 10 ngày trở lại đây và so với đầu tháng 6 tăng 2,85 triệu đồng trong khi giá vàng thế giới tăng 23 USD/ounce so với đầu tháng 7 và tăng 120 USD/ounce so với đầu tháng 6. Ông Dương Anh Vũ, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP kinh doanh và đầu tư vàng VN (VGB), nhận định giá vàng còn có thể tiếp tục tăng lên 1.460 - 1.470 USD/ounce trong khoảng 2 - 3 tuần tới và khả năng đạt mức 1.500 USD/ounce trong năm nay. Kể từ khi đạt mức đỉnh hơn 1.900 USD/ounce từ năm 2011 đến nay, vàng liên tục giảm giá xuống đến mức đáy hơn 1.100 USD/ounce và đi trong biên độ từ 1.200 - 1.400 USD/ounce từ năm 2015 đến nay mới bứt được mức 1.400 USD/ounce. Về phân tích kỹ thuật, giá vàng thế giới đang thoát khỏi xu hướng giảm và tạo kênh tăng giá. Tuy nhiên giá vàng trong nước đang bị “kìm”, nếu tăng theo tương ứng giá vàng thế giới thì vàng SJC đã xuất hiện mức giá 40 triệu đồng/lượng.

Ông Phan Dũng Khánh, giảng viên lĩnh vực đầu tư, chứng khoán của Trường Doanh nhân BizLight, cũng đưa ra dự báo vàng có thể chinh phục mức 1.500 - 1.600 USD/ounce. Trong trường hợp Fed giảm lãi suất, Mỹ bơm tiền ra nền kinh tế, lạm phát tăng... sẽ hỗ trợ vàng tăng giá. Trong cuộc thương chiến Mỹ - Trung, kinh tế Mỹ đã gặp khó khăn và việc sử dụng chính sách tiền tệ để hỗ trợ kinh tế phát triển là điều không thể tránh khỏi. Hiện nay một số nước đã giảm lãi suất và trường hợp Mỹ giảm sẽ kéo theo nhiều nước khác giảm. Một yếu tố khác đang hỗ trợ vàng tăng thời gian tới đó là lực mua vàng trên thị trường tăng lên. Đêm 11.7, quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR đã mua 6,46 tấn vàng, lượng vàng nắm giữ lên 800,64 tấn. Trong năm 2018, các ngân hàng trung ương các nước mua vàng khá nhiều và sang năm 2019 họ vẫn đang tiếp tục mua. Điều này cho thấy các ngân hàng , tổ chức đang lựa vàng làm nơi trú ẩn trước những bất ổn kinh tế.

Dù dự báo giá tăng nhưng ông Phan Dũng Khánh khuyên người dân không nên tham gia vào vàng. Bởi thị trường vàng trong nước biến động không cùng chiều so với giá vàng thế giới, người mua sẽ chịu nhiều rủi ro về chênh lệch giá mua - giá bán, chênh lệch giá trong và ngoài nước. Trường hợp giá thế giới tăng, vàng trong nước đứng yên, người mua thiệt hại ngay lập tức.