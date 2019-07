Tăng mạnh, vàng SJC gần chạm mức 39,5 triệu đồng

Chỉ trong vài giờ buổi sáng, các công ty kinh doanh vàng đã liên tục điều chỉnh giá bán. Nếu như đầu ngày, giá vàng SJC tại TP.HCM tăng thêm 300.000 - 400.000 đồng/lượng so với cuối ngày trước đó thì đến 10 giờ, giá vàng tiếp tục đi lên. Cụ thể, SJC tăng giá mua vào là 39,12 triệu đồng/lượng và bán ra 39,42 triệu đồng/lượng. Giá vàng đã tăng thêm 420.000 đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và tăng 520.000 đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Còn tại Tập đoàn Doji, ghi nhận sự thay đổi mới nhất lần lượt tăng 430.000 đồng/lượng và tăng 550.000 đồng/lượng theo hai chiều mua - bán so với giá công bố cuối ngày hôm qua.

Trên thị trường thế giới giá vàng đã bật tăng mạnh lên mức 1.422,5 - 1.423 USD/ounce, tăng thêm gần 2% so với giá cuối ngày trước. Giá vàng giao tháng 8 cũng bật tăng lên hơn 1.424 USD. Nếu quy đổi sang tiền Việt, giá thế giới hiện tương đương 39,9 triệu đồng một lượng (chưa thuế, phí, gia công). Như vậy giá vàng trong nước vẫn còn thấp hơn vàng thế giới.

Giá kim loại quý trên thế giới bật tăng mạnh vào ngày 10.7 do đồng USD suy yếu sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell công bố nội dung chuẩn bị trước phiên điều trần với Ủy ban Tài chính Hạ viện. Ông Powell cho rằng nền kinh tế Mỹ đang gặp phải những bất ổn và chịu áp lực từ căng thẳng thương mại, cũng như tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại. Ông cũng cam kết một lần nữa rằng ngân hàng trung ương sẽ có hành động kịp thời.

Theo các nhà phân tích, công bố của ông Powell lần nữa củng cố sự kỳ vọng của giới đầu tư về việc Fed sẽ giảm lãi suất trong phiên họp cuối tháng 7.

Trong khi giá vàng tăn g, chỉ số USD sáng 11.7 theo Kitco tiếp tục đi xuống còn 96,91 điểm, giảm gần 1 điểm so với trước đó một ngày. Cùng ngày, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố là 23.064 đồng, giảm 15 đồng so với hôm 10.7. Giá USD tại Vietcombank hiện cũng giảm 10 đồng, xoay quanh mức 23.150 - 23.270 đồng.