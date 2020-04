Giá xăng chỉ giảm hơn 600 đồng/lít vì phải trích lập quỹ nhiều

Cơ quan quản lý cho hay, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 13.4 biến động có tăng và giảm nhưng xu hướng chung là giảm nhẹ.

Cụ thể, giá bình quân là 20,643 USD/thùng xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5RON92), tức giảm 4,082 USD/thùng so với kỳ trước; 21,267 USD/thùng xăng RON95, giảm 4,401 USD/thùng so với kỳ trước; 33,894 USD/thùng dầu diesel 0.05S, giảm 4,354 USD/thùng so với kỳ trước; 25,706 USD/thùng dầu hỏa, giảm 4,865 USD/thùng so với kỳ trước và 174,049 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S, giảm 0,508 USD/tấn so với kỳ trước.