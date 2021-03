Giá xăng dầu hôm nay 10.3.2021: Đà giảm chững lại, dầu Brent dừng dưới mốc 68 USD/thùng

Sáng 10.3, dầu thô ngọt nhẹ WTI giao dịch trên ngưỡng 64 USD/thùng, dầu Brent chuẩn toàn cầu ở mức 67,7 USD/thùng. Trước đó, kết thúc phiên khuya 9.3, cả hai hợp đồng đồng loạt lùi hơn 1%.

Đà giảm của giá dầu chững lại do thị trường bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung khi việc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út không gây thiệt hại gì. Một số thông tin cho thấy nguồn cung dầu thô của Mỹ gia tăng vì các nhà máy lọc dầu tại đây vẫn đóng cửa. Báo cáo của Viện dầu mỏ Mỹ ngày 9.3 thông tin, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng mạnh trong tuần kết thúc ngày 5.3, cộng thêm gần 12,8 triệu thùng. Chuyên gia bình luận, thị trường dường như đang “dịu đi” trước đà giảm của thị trường chứng khoán và việc đồng USD mạnh lên.

Theo Bloomberg, giá dầu từ tháng 2 đến nay tăng mạnh, lên mức cao nhất trong vòng hơn một năm qua. Đà tăng của giá dầu đạt hơn 30% tính từ đầu năm đến nay trong bối cảnh nhu cầu năng lượng thế giới đang phục hồi. Trong khi đó, các nước thành viên OPEC và đồng minh vẫn duy trì cắt giảm sản lượng như trước.

Ở trong nước, số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu dầu thô trong tháng 2 ước tính 160.000 tấn, giảm hơn 55% và trị giá 53 triệu USD, giảm hơn 65% so với tháng trước. Tính lũy kế 2 tháng đầu năm, xuất khẩu dầu thô ước tính đạt 519.000 tấn và trị giá 204 triệu USD, giảm hơn 37% về lượng và giảm 46% về trị giá so cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu xăng dầu tháng 2 đạt 750.000 tấn, giảm 12,6% và trị giá 363 triệu USD, giảm 13,4% so với tháng trước. Lũy kế 2 tháng đầu năm, cả nước nhập khẩu 1,609 triệu tấn và trị giá 781 triệu USD, tăng 18,3% về lượng, giảm 0,6% về trị giá.

Ngày 10.3, theo giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex, xăng E5 RON92 17.031 đồng/lít; xăng RON95 18.084 đồng/lít; dầu diesel 13.843 đồng/lít; dầu hỏa 12.610 đồng/lít; dầu mazut 13.127 đồng/kg… Cả hai sản phẩm xăng E5 RON92 và RON95 đã tăng hơn 800 đồng/lít từ chiều ngày 25.2 đến nay.