Giá xăng dầu hôm nay 15.6.2021: Dầu Brent vọt trên mốc 73 USD/thùng

Ngày 15.6, cả hai hợp đồng dầu thô đều tăng nhẹ gần 0,3% trong phiên. Dầu WTI giao dịch trên ngưỡng 71 USD/thùng, dầu Brent trên mốc 73 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích, thị trường đã có một số phản ứng tiêu cực sau dự báo của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ - EIA nâng sản lượng dầu đá phiến (chiếm 2/3 sản lượng dầu của nước Mỹ), từ 38.000 thùng mỗi ngày lên 7,8 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 7 tới. Nhu cầu nhiên liệu máy bay dự kiến đạt 1,47 triệu thùng/ngày trong quý 3, tăng từ 1,13 triệu thùng trong quý 1 và cao hơn 50% so với một năm trước.

Nhu cầu nhiên liệu máy bay toàn cầu dự kiến sẽ đạt 5,8 triệu thùng/ngày trong năm nay, cao hơn gần 30% so với năm 2020, song vẫn ở dưới mốc 8 triệu thùng/ngày của năm 2019 - trước khi đại dịch xảy ra. EIA cũng dự báo nhu cầu dầu sẽ quay lại mức trước đại dịch vào cuối năm sau 2022, nhanh hơn so với dự báo trước đây, nhưng nhu cầu nhiên liệu hàng không phải chờ thêm một năm nữa, cuối năm 2023 mới phục hồi do hiện tại, Mỹ khôi phục nhiều chuyến bay, chủ yếu bay gần, tiêu hao nhiên liệu ít.

Thị trường ngày 15.6 ghi nhận tình hình lạc quan khi loạt quốc gia bắt đầu nới lỏng các hoạt động kinh tế sau làn sóng dịch Covid-19 mới bùng phát. Pháp đã nới lòng hạn chế từ tuần trước sau khi số ca mới giảm; Ý cũng cho phép nhà hàng trong không gian kín hoạt động trở lại từ đầu tháng 6 này và dự kiến tuần sau sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm . Tuy nhiên, nước Anh lại tỏ ra kém lạc quan hơn. Theo Reuters, trước dự gia tăng ca nhiễm biến chủng Covid-19, có thể nước Anh sẽ không dỡ bỏ các lệnh hạn chế còn lại trong tháng 6 này. Tháng trước, ngày 17.5, Anh đã cho phép hoạt động du lịch quốc tế trở lại và cho miễn kiểm dịch đối với 12 quốc gia.

Trong nước, ngày 15.6, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu như sau: xăng E5 RON92 19.048 đồng/lít; xăng RON95 20.164 đồng/lít; dầu diesel 15.448 đồng/lít; dầu hỏa 14.412 đồng/lít; dầu mazut 14.954 đồng/kg.